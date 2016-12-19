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Заступник мера оцінює прибирання снігу у Черкасах на четвірку - фоторепортаж

Заступник мера оцінює прибирання снігу у Черкасах на четвірку - фоторепортаж

10 січня відбулася прес-конференція щодо стану очищення міста від снігу. На ній заступник міського голови Руслан Сотуленко оцінив прибирання снігу на четвірку, пише vikka.ua.

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Політика

Депутати обласної ради поділили останній вакантний портфель

27 грудня, 2016

Депутати обласної ради поділили останній вакантний портфель

Останній депутатський портфель поділили депутати обласної ради на минулому пленарному засіданні. Більше року посада заступника голови обласної ради залишалася вакантною й лише зараз депутати перейнялися кадровим питанням. Вибори були традиційно емоційними й завершилися обранням Вадима Гайовича й демаршем Миколи Булатецького.

Ні "за" і ні "проти": черкаські депутати не змогли визначитися, що робити з "Проззоро" - фоторепортаж

22 грудня, 2016

Ні "за" і ні "проти": черкаські депутати не змогли визначитися, що робити з "Проззоро" - фоторепортаж

Петиція громадськості щодо повернення допорогових закупівель у Черкасах наразі перебуває у підвішеному стані. За неї депутати міськради проголосували ні "за", і ні "проти". Нагадаємо, петиція стосується щодо повернення "Прозорро" для допорогових закупівель, пише vikka.ua.

Облрада попросила Президента й парламент зглянутися на ошуканих вкладників кредитних спілок - фоторепортаж

19 грудня, 2016

Облрада попросила Президента й парламент зглянутися на ошуканих вкладників кредитних спілок - фоторепортаж

Прирівняти ошуканих вкладників кредитних спілок до банківських вкладників закликає обласна рада Президента України та парламент. Автором такої ініціативи виступив депутат обласної ради Михайло Мушієк. Він вважає, що компенсувати втрати громадян від діяльності кредитних спілок має Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Черкаські депутати прийняли бюджет на 2017 рік - фоторепортаж

19 грудня, 2016

Черкаські депутати прийняли бюджет на 2017 рік - фоторепортаж

У Черкасах прийняли міський бюджет на наступний, 2017-ий, рік. Його дохідну частину затвердили на рівні майже 2,5 мільярдів гривень. «За» проект головного фінансового документу міста під час сесії, що відбулася 16 грудня, висловилося 22 обранці, ще один проголосував проти.

Місто

Місто

Заступник мера оцінює прибирання снігу у Черкасах на четвірку - фоторепортаж

Заступник мера оцінює прибирання снігу у Черкасах на четвірку - фоторепортаж

10 січня, 2017 | Hits:76

10 січня відбулася прес-конференція щодо стану очищення міста від снігу. На ній ...

Місто

Чим завершилося голосування за “Громадський Бюджет” в Черкасах?

Чим завершилося голосування за “Громадський Бюджет” в Черкасах?

18 листопада, 2016 | Hits:370

Сьогодні в черкаській мерії урочисто підбили підсумки голосування за “Громадськи...

Місто

Розпочато голосування за проекти громадського бюджету в м. Черкаси

Розпочато голосування за проекти громадського бюджету в м. Черкаси

02 листопада, 2016 | Hits:485

З 1 по 14 листопада 2016 року розпочато голосування за проекти громадського бюдж...

Місто

Депутати Черкаської міськради преміювали працівників мерії та виконкому - фоторепортаж

Депутати Черкаської міськради преміювали працівників мерії та виконкому - фоторепортаж

26 жовтня, 2016 | Hits:749

Усім працівникам Черкаської міської ради та її виконавчого комітету від початку ...