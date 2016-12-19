27 грудня, 2016
Депутати обласної ради поділили останній вакантний портфель
Останній депутатський портфель поділили депутати обласної ради на минулому пленарному засіданні. Більше року посада заступника голови обласної ради залишалася вакантною й лише зараз депутати перейнялися кадровим питанням. Вибори були традиційно емоційними й завершилися обранням Вадима Гайовича й демаршем Миколи Булатецького.
22 грудня, 2016
Ні "за" і ні "проти": черкаські депутати не змогли визначитися, що робити з "Проззоро" - фоторепортаж
Петиція громадськості щодо повернення допорогових закупівель у Черкасах наразі перебуває у підвішеному стані. За неї депутати міськради проголосували ні "за", і ні "проти". Нагадаємо, петиція стосується щодо повернення "Прозорро" для допорогових закупівель, пише vikka.ua.
19 грудня, 2016
Облрада попросила Президента й парламент зглянутися на ошуканих вкладників кредитних спілок - фоторепортаж
Прирівняти ошуканих вкладників кредитних спілок до банківських вкладників закликає обласна рада Президента України та парламент. Автором такої ініціативи виступив депутат обласної ради Михайло Мушієк. Він вважає, що компенсувати втрати громадян від діяльності кредитних спілок має Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
19 грудня, 2016
Черкаські депутати прийняли бюджет на 2017 рік - фоторепортаж
У Черкасах прийняли міський бюджет на наступний, 2017-ий, рік. Його дохідну частину затвердили на рівні майже 2,5 мільярдів гривень. «За» проект головного фінансового документу міста під час сесії, що відбулася 16 грудня, висловилося 22 обранці, ще один проголосував проти.