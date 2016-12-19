19 грудня, 2016

У Черкасах прийняли міський бюджет на наступний, 2017-ий, рік. Його дохідну частину затвердили на рівні майже 2,5 мільярдів гривень. «За» проект головного фінансового документу міста під час сесії, що відбулася 16 грудня, висловилося 22 обранці, ще один проголосував проти.